Hatay’da emekçinin ortak mesajı "Ulusal Kanal susturulamaz" oldu

Zor zamanların kanalı Ulusal Kanal seferberliği büyütüyor. Hatay'da sendikacısı, emeklisi, esnafı borçların ödenmesi için Ulusal Kanal'a destek veriyor. Emekçinin ortak mesajı "Ulusal Kanal susturulamaz" oldu.

Arkasında koca bir halk kitlesi olan Ulusal Kanal'a destek yağıyor.

TÜRKSAT ve Anadolu Ajansına olan borcun ödenmesi için emek cephesi hareket geçti. Hak-İş Hatay temsilcisi Mehmet Güngör, bağımsız ve milli yayıncılığın susmaması için Ulusal Kanal'ın yanında olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal, gücünü halktan alıyor, doğruları aktarıyor, tehditlere boyun eğmiyor, cesaretiyle öne çıkıyor. Esnafı da emeklisi de bu sesi yaşatmak için bir adım öne çıkıyor.

Deprem yaralarını sarmaya çalışan Hatay esnafı, Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için dayanışmaya katılıyor.