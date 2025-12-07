Hatay'da fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında demirli tekneleri devirdi. 5 tekne ve 1 yat alabora olurken, belediye ekipleri vinç yardımıyla tekneleri sudan çıkardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Hatay'da fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu
Yayınlanma:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, balıkçı barınağında büyük hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora olurken, devrilen tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Hatay'da fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu - Resim : 1

Olay akşam saatlerinde İskenderun Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Gece boyunca etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve dalgalar, barınakta demirli teknelerin irtibat halatlarını kopardı. Halatları kopan tekneler fırtınanın etkisine dayanamayarak devrildi ve suya gömüldü.

Hatay'da fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu - Resim : 2

Durumu fark eden balıkçılar sabah saatlerinde barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla alabora olan 5 tekne ve 1 yat teker teker sudan çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay fırtına alabora
