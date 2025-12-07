Hatay'da fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, balıkçı barınağında büyük hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle 5 tekne ve 1 yat alabora olurken, devrilen tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay akşam saatlerinde İskenderun Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Gece boyunca etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve dalgalar, barınakta demirli teknelerin irtibat halatlarını kopardı. Halatları kopan tekneler fırtınanın etkisine dayanamayarak devrildi ve suya gömüldü.

Durumu fark eden balıkçılar sabah saatlerinde barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla alabora olan 5 tekne ve 1 yat teker teker sudan çıkarıldı.