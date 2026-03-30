Hatay’da göçmen kaçakçılığına darbe: 102 bin TL ceza kesildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, Kırıkhan-Hassa karayolu üzerinde durdurulan bir hafif ticari araçta yasa dışı yollarla taşınan 11 göçmen ele geçirildi.

TIKA BASA DOLU ARAÇTA YAKALANDILAR

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 28 Mart günü göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetleri çerçevesinde Kırıkhan-Hassa yolu Güzelce mevkiinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan incelemelerde, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan araçta Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 11 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında göçmen sevkiyatını planlayan ve olay yerinde yakalanan iki organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Öte yandan, 11 yabancı uyruklu göçmeni hafif ticari araçla taşıyan araç şoförüne trafik kural ihlallerinden dolayı 102 bin 739 TL idari para cezası uygulandı.

Kesilen yüksek miktarlı cezanın yanı sıra, insan kaçakçılığında kullanılan araç trafikten men edildi.