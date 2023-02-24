Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara akıl ve zeka oyunu dağıttı

Kutu kutu oyuncaklar dağıtılıyor. Çeşitli etkinlikler yapılıyor. Her şey onların deprem psikolojisinden uzaklaşıp, bir nebze olsun gülümsemesi için… Devlet-millet seferberliği her alanda sürüyor.



Bu büyük seferberliğe katkı sağlamak isteyen gönüllüler, Bolu’dan yola çıktı, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya gitti. Depremzede vatandaşların yaşadığı geçici barınma alanları içinde kurulan çadırlarda çocukları ziyaret ettiler.



Gönüllüler çocuklara, depremin acısını az da olsa unutturmak için ahşap akıl ve zekâ oyunu setleri dağıttı.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gönüllü öğretmenler, çocukların eğitimden geri kalmaması için seferber oldu. Çadır kentte oluşturulan sınıflarda çocuklara eğitim veriliyor.



Girişinde "Mehmetçik Okulu" yazan çadırın en yüksek yerine Atatürk köşesi yerleştirildi. Eğitim afişleriyle sınıflar süslendi. Öğrencilerle birebir ilgilenen öğretmenler, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmayı hedefliyor.



Sobalar ve hijyen malzemeleri üretiliyor. Deprem bölgesine gönderiliyor. Burası Samsun.



Kentteki meslek liselerinde öğretmen ve öğrenciler gönüllü olarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çabalıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, meslek liselerinin de ülkenin zor zamanlarında kara gün dostu olarak yerini aldığını söyledi.



