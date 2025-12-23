Hatay'da hareketli dakikalar: Babasıyla tartışan genç 5. katın çatısına çıktı, ekipler seferber oldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren 25 yaşındaki genç, bir binanın çatısına çıkarak yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, gergin bekleyiş uzun süren ikna çabalarıyla son buldu.
Olay, Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki B.C. isimli şahıs, babasıyla yaşadığı ailevi sorunlar ve tartışmanın ardından 5 katlı bir binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Gencin çatıda olduğunu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, olası bir faciayı önlemek adına B.C. ile iletişime geçti.
Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları neticesinde genç, eyleminden vazgeçirilerek bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirildi.
Aşağıya indirilen B.C., olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı muayene edildi. Yapılan kontrollerde gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.