Hatay'da hastanede akılalmaz skandal! Serum çıkarmak isteyen hemşire 5 aylık bebeğin parmağını kesti

Zatürre şüphesiyle müşahede altında tutulan 5 aylık bir bebeğin serum sargısını makasla açmaya çalışan görevli hemşire, talihsiz bebeğin sağ başparmağını kesti. Uzman cerrahların zamanla yarıştığı operasyonla parmağı yerine dikilen bebeğin ailesi, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak hukuk mücadelesi başlattı.

BAYRAM GÜNÜ ZATÜRRE ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kan donduran olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Akay'ın 5 ay önce dünyaya gelen kızı Hicran Akay'ın rahatsızlanmasıyla başladı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kızını zatürre şüphesiyle Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine götüren baba Akay, enfeksiyon tedavisi için çocuk servisine yatış işlemlerini gerçekleştirdi.

SERUM SARGISINI AÇARKEN BAŞPARMAĞINI KESTİ

İddiaya göre, bayramın üçüncü günü saat 15.30 sıralarında serviste tedavisi süren Hicran bebeğin odasına gelen görevli hemşire, yerinden çıkan serumu kontrol etmek istedi. Bebeğin eline sabitlenen medikal bez sargıyı yanındaki makasla keserek açmaya çalışan hemşire, ani bir dikkatsizlik sonucu 5 aylık bebeğin sağ başparmağının üst kısmını tamamen kesti. Odada bulunan annenin çığlıkları üzerine odaya diğer sağlık personelleri ve nöbetçi hekimler intikal etti.

MİKROCERRAHİ AMELİYATIYLA PARMAK YERİNE DİKİLDİ

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan ilk acil müdahalenin ardından, kopma derecesine gelen uzvun kurtarılması amacıyla bebek ivedilikle Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada acil koduyla ameliyata alınan Hicran bebeğin sağ başparmağı, uzman doktorların gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yerine dikildi. Hastanede tedavisi süren bebeğin genel sağlık durumunun iyiye gittiği, zatürre rahatsızlığının da kontrol altına alındığı bildirildi.

BABA AKAY: "POLİSE VE SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Hastanede kızının başından ayrılmayan acılı baba Abdulkadir Akay, yaşanan skandala ilişkin adli süreci başlattıklarını duyurdu. Olay anında odada olmadığını, eşinin aramasıyla durumdan haberdar olduğunu belirten baba Akay, "Çocuğumuzun parmağı yerine dikildi, çok şükür yavaş yavaş iyileşiyor ve yakında taburcu olacağız. Ancak kalıcı hasar kalıp kalmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi verilmedi. Olayın hemen ardından emniyete ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olduk. Dosya numaramızı aldıktan sonra avukatım aracılığıyla ağır ceza mahkemesine de başvuracağım. Hastanelerdeki bu tarz denetimler sıklaşsın, kimsenin canı yanmasın" ifadelerini kullandı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.