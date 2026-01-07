Hatay'da hastaneyi karıştıran olay! ''Canlı bombayım!''
Hatay'da bir hastanenin acil servisine gelen kişinin "üzerimde bomba var" demesi üzerine ortalık karıştı.
Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
Hastanenin acil servisine giren bir şahsın üzerinde bomba olduğunu iddia etmesi üzerine hastane yönetimi tarafından kırmızı alarm verildi.
YOĞUN BAKIM HASTALARI BAHÇEYE TAŞINDI
Alarmın devreye girmesiyle birlikte hastanede büyük bir panik yaşandı. Tedavi için hastanede bulunan vatandaşlar ve hasta yakınları, korku dolu anlar yaşadı. Panik halindeki vatandaşlar, yoğun bakım servisinde yatan hastalarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak hastane bahçesine taşıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi. Polis Özel Harekat timleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL
Bölgeye ulaşan polis ekiplerinin şüpheliyle kurduğu diyalog sonucunda, B.O. isimli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.
Hastane çevresinde toplanan kalabalık, ekiplerin çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Polis ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin vatandaşlara ihbarın asılsız olduğunu bildirmesi üzerine panik havası dağıldı ve hastalar yeniden binaya alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Olayla ilgili Hatay Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın ASILSIZ olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur"