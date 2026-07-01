Hatay'da hayvancılık alarm veriyor: Meralar daraldı, maliyetler arttı, üretici çıkış yolu arıyor
Hatay'da besiciler artan maliyetler, mera yetersizliği ve ithalat politikaları nedeniyle üretimi sürdürmekte zorlanıyor. Bölgede birçok besici hayvancılığı bırakırken, üretime devam edenler ise ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyor.
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Besici ağır üretim şartlarına dayanamıyor artık. Mera alanlarının yok olması, giderlerin artması onları üretimden koparıyor.
Hatay Amik Ovası'ndaki Aşağı Oba Mahallesi'nde su baskınları nedeniyle mera alanları kullanılamaz hale geldi. Kumlu ilçesinde ise mera alanlarının önemli bir bölümüne konutlar dikildi.
Bölgede hayvancılığı bırakan üreticilerin sayısı giderek artıyor.
Hayvan satış fiyatları ve süt gelirleri maliyetleri karşılamaz oldu. İşletmelerde faaliyetler duruyor.
Pazar sorunu ve ithal hayvan politikaları da besicilere zarar ettiriyor.
Besiciler, mera alanlarının korunmasını üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve yerli üretimi destekleyecek politikaların hayata geçirilmesini istiyor.