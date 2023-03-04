Hatay'da içme suyu sıkıntısı var mı? Valilik açıklama yaptı
Sosyal medyada Hatay'da içme suyu sıkıntısı yaşandığı yalanı yayıldı. Hatay Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "yeterli su stokumuz mevcuttur" denildi.
Hatay'a AFAD tarafından içme suyu sevkiyatının sürekli yapıldığı, yeterli su stokunun bulunduğu bildirildi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde depremler nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildiği duyuruldu:
- Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.
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