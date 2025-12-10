Hatay’da iki aile birbirine girdi: Savaş alanına dönen kavgada evler ateşe verildi

Olay, Altınözü ilçesinin Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayıp gece boyu devam eden şiddetli bir kavgayla tırmandı. İki aile bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede sopaların ve taşların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü.

Bu esnada, kavgaya karışan 43 yaşındaki İ.K., aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdi. Çatışmada ayrıca 6 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Sokak adeta bir savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

GECE SAATLERİNDE İKİ EV ATEŞE VERİLDİ

Kavganın kontrol altına alınamaması üzerine, gece saatlerinde gerginlik daha da arttı. Çatışan taraflarca iki ayrı ev ateşe verildi. Yanan evlerde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yeni bir olay yaşanmasını önlemek amacıyla Tepehan Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.