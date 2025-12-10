Hatay’da iki aile birbirine girdi: Savaş alanına dönen kavgada evler ateşe verildi

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde iki aile arasında başlayan ve bir anda sokak savaş alanına dönen kavgada, 43 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Tansiyonun düşmediği bölgede iki ev ateşe verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay’da iki aile birbirine girdi: Savaş alanına dönen kavgada evler ateşe verildi
Yayınlanma:

Olay, Altınözü ilçesinin Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayıp gece boyu devam eden şiddetli bir kavgayla tırmandı. İki aile bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede sopaların ve taşların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü.

Bu esnada, kavgaya karışan 43 yaşındaki İ.K., aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdi. Çatışmada ayrıca 6 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Sokak adeta bir savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

GECE SAATLERİNDE İKİ EV ATEŞE VERİLDİ

Kavganın kontrol altına alınamaması üzerine, gece saatlerinde gerginlik daha da arttı. Çatışan taraflarca iki ayrı ev ateşe verildi. Yanan evlerde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yeni bir olay yaşanmasını önlemek amacıyla Tepehan Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

FETÖ firarisi eski icra müdürü Adana’da saklandığı evde yakalandıFETÖ firarisi eski icra müdürü Adana’da saklandığı evde yakalandıYurt
Piyasalar FED kararına kilitlendi: 10 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Piyasalar FED kararına kilitlendi: 10 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay
Günün Manşetleri
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Piyasalar FED kararına kilitlendi Piyasalar FED kararına kilitlendi
Antalya’daki 4,9’luk deprem sonrası ürküten analiz: ''Basit bir deprem değil'' Antalya’daki 4,9’luk deprem sonrası ürküten analiz: ''Basit bir deprem değil''
10 Aralık akaryakıt zammı var mı? 10 Aralık akaryakıt zammı var mı?
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı! Yeni asgari ücret için geri sayım başladı!