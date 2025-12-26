Hatay’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner yatakhane çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, Antakya Ürgenpaşa Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi.

Şantiyede çalışan işçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak konteyner yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.