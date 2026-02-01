Hatay’da istinat duvarı çöktü: 7 araç kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar enkaz altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 7 araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay’ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar enkaz altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, gece saatlerinde Payas ilçesine bağlı Karacami Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçen tren yolu hattına ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında duvarla birlikte kaya parçaları da aşağıya sürüklendi ve park halindeki araçların üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda enkaz altında herhangi bir canlıya rastlanmadı.

Hatay’da istinat duvarı çöktü: 7 araç kullanılamaz hale geldi - Resim : 1

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ait iş makineleriyle gece boyunca çalışma yürütüldü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte olayın boyutu ortaya çıktı. Enkazdan çıkarılan 7 aracın tamamen hurdaya döndüğü belirlendi.

Araçlarını teslim alan vatandaşlar, kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecekBEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 9 saat sürecekYurt
Antalya-Isparta kara yolunda feci kaza: 6 kişi hayatını kaybettiAntalya-Isparta kara yolunda feci kaza: 6 kişi hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

