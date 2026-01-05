Hatay'da kaçak elektrik bilançosu: Her 5 evden birinde tespit edildi

Ani soğukların talebi artırdığı Hatay’da, kaçak ve usulsüz tüketimin şebekeye verdiği zararı önlemek için kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay'da kaçak elektrik bilançosu: Her 5 evden birinde tespit edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay’ın Samandağ ilçesinde enerji güvenliğini sağlamak amacıyla kaçak elektrik kullanımıyla mücadele ve altyapı iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

Bölgede gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerle, binlerce vatandaşın enerji hakkının korunması ve şebeke sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.

AŞIRI YÜKLENME TEKNİK HASARLARA YOL AÇTI

Hatay ve çevresinde 31 Aralık 2025 tarihinde etkisini artıran ani sıcaklık düşüşleri, ısınma ihtiyacını ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebi önemli ölçüde artırdı. Ancak bölgede, özellikle elektrik enerjisiyle ısınma sağlanan noktalarda gözlemlenen kontrolsüz ve kayıt dışı tüketim, dağıtım şebekesi üzerinde aşırı yüklenmeye neden oldu. Bu durumun ciddi teknik hasarlara yol açtığı ve enerji arzını tehdit ettiği tespit edildi.

17 MAHALLEDE EŞ ZAMANLI "ACİL EYLEM"

Toroslar EDAŞ, usulsüz müdahalelerden kaynaklanan arızaların önüne geçmek ve kesintisiz enerji akışını sağlamak amacıyla Samandağ ilçesinde "Acil Eylem Planı"nı devreye aldı. Plan kapsamında bölgede geniş çaplı bir denetim operasyonu gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından tek bir günde 17 mahallede yapılan kapsamlı taramalar sonucunda, 100’e yakın tesiste kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı belirlendi.

Şirket yetkilileri, altyapı iyileştirme çalışmalarının ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı listeEkonomi
Uzman isimden kış uyarısı: İyileşmek isterken yanlış tedavi uygulamayınUzman isimden kış uyarısı: İyileşmek isterken yanlış tedavi uygulamayınSağlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay kaçak elektrik
Günün Manşetleri
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
2025 yılı enflasyonu belli oldu
2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı
Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun...
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
DEAŞ evindeki kadınların ifadeleri ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yeni haftaya nasıl başladı?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek? Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek?
MGM’den peş peşe uyarılar MGM’den peş peşe uyarılar
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?