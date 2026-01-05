Hatay'da kaçak elektrik bilançosu: Her 5 evden birinde tespit edildi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Hatay’ın Samandağ ilçesinde enerji güvenliğini sağlamak amacıyla kaçak elektrik kullanımıyla mücadele ve altyapı iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

Bölgede gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerle, binlerce vatandaşın enerji hakkının korunması ve şebeke sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.

AŞIRI YÜKLENME TEKNİK HASARLARA YOL AÇTI

Hatay ve çevresinde 31 Aralık 2025 tarihinde etkisini artıran ani sıcaklık düşüşleri, ısınma ihtiyacını ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebi önemli ölçüde artırdı. Ancak bölgede, özellikle elektrik enerjisiyle ısınma sağlanan noktalarda gözlemlenen kontrolsüz ve kayıt dışı tüketim, dağıtım şebekesi üzerinde aşırı yüklenmeye neden oldu. Bu durumun ciddi teknik hasarlara yol açtığı ve enerji arzını tehdit ettiği tespit edildi.

17 MAHALLEDE EŞ ZAMANLI "ACİL EYLEM"

Toroslar EDAŞ, usulsüz müdahalelerden kaynaklanan arızaların önüne geçmek ve kesintisiz enerji akışını sağlamak amacıyla Samandağ ilçesinde "Acil Eylem Planı"nı devreye aldı. Plan kapsamında bölgede geniş çaplı bir denetim operasyonu gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından tek bir günde 17 mahallede yapılan kapsamlı taramalar sonucunda, 100’e yakın tesiste kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı belirlendi.

Şirket yetkilileri, altyapı iyileştirme çalışmalarının ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.