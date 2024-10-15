Hatay'da kadın cinayeti! Eşini tüfekle öldürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Manal-Hasan Kıyılı çifti arasında çıkan tartışmada Hasan Kıyılı, eşini tüfekle vurarak öldürdü. Hasan Kıyılı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hatay'da kadın cinayeti! Eşini tüfekle öldürdü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Olayın yaşandığı yer Bekbele Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Manal-Hasan Kıyılı çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında Hasan Kıyılı, tüfekle eşine ateş etti.

Hatay'da kadın cinayeti! Eşini tüfekle öldürdü - Resim : 1

Silah sesi duyanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Suriye uyruklu 55 yaşındaki Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce zanlı Hasan Kıyılı (67), suç aletiyle gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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