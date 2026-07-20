Hatay'da kan donduran vahşet! Sahipli Belçika kurdu elektrik direğine asılarak öldürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sahipli bir Belçika kurdu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce elektrik direğine asılarak öldürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay'da kan donduran vahşet! Sahipli Belçika kurdu elektrik direğine asılarak öldürüldü
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Olay, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yaşayan bir vatandaş, evinde beslediği Belçika kurdu cinsi köpeğini mahalledeki bir elektrik direğine asılı ve telef olmuş halde buldu. Karşılaştığı manzara üzerine hayvanın sahibi, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından adrese hızla polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNDEN BÖLGEDE İNCELEME

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, asılarak öldürülen köpeğin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Çevredeki delilleri toplayan polis ekipleri, fail veya faillerin kimliğini tespit etmek amacıyla resmi bir soruşturma süreci başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"DEPREM GÖRMÜŞ İNSANIZ, BİZ BU KÖPEKLERE MUHTAÇ KALDIK"

Yaşanan duruma tepki gösteren hayvansever İbrahim Göçer, süreci savcılığa taşıyacaklarını ve köpeği telef edenlerin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Failin veya faillerin kim olduğunun ortaya çıkarılacağını belirten Göçer, yaşananları vahşet olarak nitelendirerek "Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'ndeyiz. Sahipli köpeği zehirleyip, direğe bağlamışlar. Şu an emniyet ekiplerimiz geldi, savcılıkta mücadele edeceğiz. Bunun adı vahşet. Biz bu köpeklere muhtaç kalmış insanız, deprem görmüş insanız. Eğitimli Belçika kurdu ve sahibi çok kötü durumda. Kim bunu yaptıysa ortaya çıkaracağız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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