Hatay'da Karasu Çayı taştı: Evler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bölgede yarattığı geniş çağlı etki kendisini göstermeye devam ediyor.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bölgede yarattığı geniş çaplı etki kendisini göstermeye devam ediyor.
Son olarak depremlerin ardından Hatay'da Karasu Çayı'nun su seviyesi yükseldi.
Antakya'ya bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nden geçen çay su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı.
Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.