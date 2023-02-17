Hatay'da Karasu Çayı taştı: Evler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bölgede yarattığı geniş çağlı etki kendisini göstermeye devam ediyor.

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Hatay'da Karasu Çayı taştı: Evler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı! - Resim: 1 1 8

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bölgede yarattığı geniş çaplı etki kendisini göstermeye devam ediyor.

Hatay'da Karasu Çayı taştı: Evler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı! - Resim: 2 2 8

Son olarak depremlerin ardından Hatay'da Karasu Çayı'nun su seviyesi yükseldi.

Hatay'da Karasu Çayı taştı: Evler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı! - Resim: 3 3 8

Antakya'ya bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nden geçen çay su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı.

Hatay'da Karasu Çayı taştı: Evler, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı! - Resim: 4 4 8

Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.