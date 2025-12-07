Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki A.A., vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde yaralı olarak bulundu. Ailesinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede A.A’nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı çevresine götürüldüğü tespit edildi. İHH Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide toprak altında bulundu.

Vücudunun bir bölümünün gömülü olduğu ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen A.A., sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili dayı M.E. gözaltına alındı.