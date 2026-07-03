Hatay'da kayısı mesaisi tüm hızıyla sürüyor: Tadı başka, bakımı zor

Tadı, kokusu bir başka ama bakımı da bir o kadar zahmetli.. Hatay’da kayısı hasadı hummalı şekilde sürüyor.

Arsuz, Kurtbağ Mahallesi’nde kayısı üretimin ana unsuru olmuş durumda. Üreticiler bu sene yeterli yağıştan memnun. Ürünün kalitesi de yüz güldürdü.

Kurtbağlı üretici bir yandan sabır ve sevgiyle ürettikleri kayısıları kazanca dönüştürmek diğer yandan pazar sorunun ortadan kaldırılması için uğraş veriyor.

Üreticiler mahallede ormanlık vasfını yitirmiş alanları kiralayarak ya da satın alarak daha geniş alanlarda üretim yapmak istiyor.

Üretimden pazara satış fiyatında devasa uçurum üreticiyi kısır döngüye hapsediyor. Çiftçi artık kalıcı çözüm talep ediyor.