Hatay'da kırık bardak tartışması: Züccaciye dükkanının camını kaldırım taşıyla kırdılar
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir züccaciye mağazasında incelediği takımdan bir bardağı düşürüp kıran kadın müşteri, tüm kutuyu satın almasını isteyen yetkiliyle tartıştı. "Ben yapacağımı biliyorum" diyerek mağazadan ayrılan kadının kocası, kapalı olan dükkanın camını kaldırım taşı atarak indirdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi kent merkezinde bulunan bir züccaciye mağazasında, müşteri ile iş yeri yetkilisi arasında başlayan 'kırık bardak' tartışması mağazaya yönelik taşlı saldırıyla sonuçlandı.
Olay, Dörtyol ilçesi kent merkezindeki züccaciye dükkanında meydana geldi. Mağazaya alışveriş yapmak için gelen kadın müşteri, eline aldığı bardak kutusunu incelerken bardaklardan birini düşürerek kırdı.
Güvenlik kameralarının kaydettiği anların ardından iş yeri yetkilisi, kırılan bardağın yer aldığı kutunun müşteri tarafından satın alınması gerektiğini belirtti. Ancak kadın müşteri, kutuyu satın almak istememekte ısrar edince taraflar arasında tartışma çıktı.
"BEN YAPACAĞIMI BİLİYORUM" DİYEREK AYRILDI
Tartışma esnasında kadın müşterinin sadece bir tane kırılanı ödemek istemesi üzerine iş yeri yetkilisi durumu, "Empati yapalım, kendini benim yerime koy. Günlük 10 takım kırılsa biz ne yapalım. Sen bunu bu şekilde almazken, başkası almaz. Neden, 1 tane kırılanı ödemek istiyorsun. Ben bunu kabul edersem, benden çıkacak" sözleriyle ifade etti. Bu açıklamaya tepki gösteren kadın ise, "Beni müşterilerin yanında rezil ediyorsun, ben yapacağımı biliyorum" diyerek iş yerinden ayrıldı.
Yaşanan gerginliğin üzerinden bir süre geçtikten sonra kadın, eşiyle birlikte yeniden mağazaya geldi. İş yerinin kapalı olduğunu gören şahıs, yerden bulduğu kaldırım taşını fırlatarak dükkanın camını kırdı ve bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan süreci değerlendiren bir iş yeri çalışanı ise olayı şu ifadelerle aktardı: "Müşterimiz geldi ve burada bardak aldı. Bardağı aldı, gezerken elinden düşürdü ve kırdı. Ondan sonra ben kasaya yönlendirdim, kırıldığı için Kırdığı bardağı ödemek istemedi ve yetkilimizle görüşmek istedi. Biz de ödemesini istedik, yetkimizle tartıştı. Dışarı çıkarken tehditler savurarak gitti. Biz iş yerini kapattıktan sonra kocasıyla gelip camı kırıp gitmişler"