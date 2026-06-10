Hatay'da konteyner kentler boşaltılıyor! Depremzedeler: Konutlarda eksikler var bize süre verilsin

Hatay’da konteyner kentler boşaltılıyor. Depremzedelere Haziran sonuna kadar tahliye için süre tanındı. AFAD ve Hatay Valiliği tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ev çıkan hak sahipleri, taşınmak için sürenin yetersiz olduğu görüşünde.

Bazıları da evlerinin henüz tamamlanmadığını belirtiyor. Mağduriyet yaşanmaması için eksiklerin giderilmesini istiyor.

Hak sahibi olmayan vatandaşlar da kiraların yüksek olmasından yakınıyor.

Gelirlerinin düşük olduğunu söyleyen vatandaşlar çözüm arıyor, yalnız bırakılmak istemiyor.