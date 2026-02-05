Hatay'da konteyner kentlerde yaşam... Depremzedeler evlerine kavuşmayı bekliyor

Hatay’da konteyner kentlerde yaşamını sürdüren depremzedeler, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen 3 yıla rağmen kalıcı konutlarına kavuşamadı. Depremde evleri yıkılan vatandaşlar, birçok zorluğa göğüs gerdiklerini ancak artık evlerine dönmek istediklerini söylüyor.

Depremzedelerin bir kısmı ev sahibiydi, bir kısmı ise kiracıydı. Bugün ise konteyner kentlerde hayata tutunmaya çalışan binlerce kişi, geçici yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığını ifade ediyor.

Konteyner kentlerde yaşamın kolay olmadığına dikkat çeken depremzedeler, özellikle altyapı ve günlük ihtiyaçlara dair eksikliklerin yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Öte yandan konteyner kentlerde kalan kiracı depremzedeler için belirsizlik daha da ağır. Yüksek kira fiyatları ve geleceğe dair net bir planın olmaması, kiracı ailelerde endişeyi artırıyor.

Zaman ilerledikçe bekleyiş sürüyor. Depremzedeler, kalıcı konut umudunu korurken, ev ortamının sıcaklığına ve güvenine yeniden kavuşmayı istiyor.