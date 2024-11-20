Hatay'da konteyner kentte kanalizasyon patladı! Depremden kurtuldular, hastalıktan ölmekten korkuyorlar

"Depremde ölmedik, ancak pislikten öleceğiz" sözleri, Hatay'da konteyner kentte yaşayan depremzedelere ait. Kanalizasyon patladı, konteynerlerin tavanı akıyor, etraf pislik ve kokudan geçilmiyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Depremden kurtuldular, hastalıktan ölmekten korkuyorlar. Çünkü kaldıkları konteyner kentlerdeki kanalizasyon patladı, çatılar akıyor, çevre pislik içinde...

Hatay'da AFAD-İGSAŞ Konaklama Merkezi'nde kalan mağdurlar seslerini Ulusal Kanal aracılığıyla duyurmaya çalışıyor.

İnsan sağlığı tehlike altında... Şu ana kadar ilgilenen yok.

Özellikle havaların soğumasıyla birlikte konteyner kentlerde kalmak daha da zorlaşıyor. Bazı konteynerlerin tabanı da çürümüş durumda.

Depremde kimi evini kimi yakınını kaybetti. Büyük acılar yaşandı. Depremzedeler artık rahat bir nefes almak istiyor.

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