Hatay'da konteyner kentte kanlı gece! Palayla eşini, kızlarını ve bacanağını doğradı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner kentte dehşet dolu anlar yaşandı. 60 yaşındaki M.Y., ayrılma aşamasında olduğu dini nikahlı kadının kaldığı konteyner kente alkollü şekilde gelerek olay çıkardı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hatay'da konteyner kentte kanlı gece! Palayla eşini, kızlarını ve bacanağını doğradı
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Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği palayla saldıran şahıs; kadını, araya girmeye çalışan öz kızı, üvey kızı ve bacanağını yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 4 ayrı suç kaydı bulunan saldırganı elindeki suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE KONTEYNER KENTİ BASTI

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde depremzedelerin barındığı konteyner kent alanında akşam saatlerinde meydana geldi:

60 yaşındaki şüpheli M.Y., ayrılma aşamasında olduğu dini nikahlı eşi E.Ş.'nin yaşadığı konteyner kente aşırı derecede alkollü vaziyette geldi.
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Öfkelenen saldırgan, yanında taşıdığı palayı çıkararak E.Ş.'ye saldırmaya başladı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN KIZLARINA VE BACANAĞINA DA ACIMADI

Konteyner kentteki çığlıkları duyarak kavgayı ayırmak ve kadını kurtarmak isteyen aile üyeleri de saldırganın hedefi oldu:

Saldırgan M.Y., çevredekilerin ve yakınlarının engelleme çabalarına sinirlenerek palayı rastgele savurdu.
Olayda dini nikahlı eşi E.Ş. başından yaralanırken; öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. aldıkları pala darbeleriyle kanlar içinde kaldı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

4 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI VE GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye hızla intikal eden polis ekipleri, elinde pala ile direnmeye çalışan alkollü şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şahsın daha önceden 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği, başından yaralanan E.Ş. dahil 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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