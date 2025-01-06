Hatay’da köprü çöktü, kamyon dereye düştü!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ekinci Mahallesi Sönmez Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen boş kamyon, köprüden geçtiği sırada köprü çöktü ve araç dereye düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Köprünün çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, dereye düşen kamyonun çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.