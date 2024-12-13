Hatay'da korkunç olay! Anne ile 3 çocuğu ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından jandarme ve sağlık ekipleri, Kökçü ailesinin evine yönlendirildi.

Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 35 yaşındaki anne Kader ile çocukları 5 yaşındaki İsmail Ege, 12 yaşındaki Elif Bilge ve 14 yaşındaki Yiğit Efe Kökçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan 43 yaşındaki baba Emrah Kökçü apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan 21 kişiden 17'si taburcu edildi, baba Emrah Kökçü ile 4 kişinin tedavileri sürüyor.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Acil Durum Hastanesine giderek tedavi görenler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İskenderun ilçesinde yaşanan üzücü olayla ilgili Hatay Valiliğinden de açıklama geldi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz." denildi.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anne ile 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesi, baba ve apartmandaki 21 kişinin de hastaneye kaldırılmasıyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin jandarma ekipleri 3 zanlı belirledi. Bu kapsamda, apartmana doğal gaz ileten firmanın yetkilisi, yapı denetim firması yetkilisi ve tesisatçı gözaltına alındı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.