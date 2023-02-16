Hatay'da korkutan deprem

Hatay Arsuz'da AFAD'e göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatay'da korkutan deprem
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Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Hatay'da korkutan deprem - Resim : 1

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