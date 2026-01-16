Hatay'da korkutan görüntü! 50 yıllık köprüde delik açıldı, trafik tamamen durduruldu

Yetkililer, Karakese Köprüsü'nü kullanacak sürücülerin yapılan uyarılara dikkat etmeleri ve belirlenen alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Köprüdeki hasarın boyutunun tespiti ve giderilmesine yönelik inceleme ve onarım çalışmalarının başlatılacağı, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından köprünün yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.