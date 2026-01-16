Hatay'da korkutan görüntü! 50 yıllık köprüde delik açıldı, trafik tamamen durduruldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan ve yoğun olarak kullanılan köprünün orta kısmında oluşan hasar ekipleri alarma geçirdi. Bölgede olası bir faciayı önlemek adına ulaşım düzeni tamamen değiştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Karakese ve Kışlalar mahallelerini birbirine bağlayan Karakese Köprüsü'nde tehlike çanları çaldı. Yaklaşık 50 yıldır bölge halkına hizmet veren ve araç trafiğinin yoğun olduğu köprünün orta bölümünde geçtiğimiz günlerde bir delik meydana geldi.
Oluşan hasar sonrası çökme riskini değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Emniyet birimleri, koordineli bir şekilde harekete geçerek köprüyü güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle araç trafiğine kapattı.
GİRİŞLERE KUM DÖKÜLDÜ
Sürücü ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, köprüden araç geçişine kesinlikle izin verilmiyor. Yetkililer, köprü girişlerine kum dökerek yolu fiziki olarak ulaşıma kapattı.
Bölgedeki trafik akışı ise alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Vatandaşlar, köprünün kapatılmasıyla birlikte sürücülerin ve yolu kullanmak isteyenlerin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Araç trafiğinin kesildiği noktada motosiklet sürücüleri ise kendilerince farklı bir yöntem geliştirdi. Sürücüler, ulaşımlarını sağlamak için köprünün yaya geçidi bölümünü kullanmaya başladı.
Yetkililer, Karakese Köprüsü'nü kullanacak sürücülerin yapılan uyarılara dikkat etmeleri ve belirlenen alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Köprüdeki hasarın boyutunun tespiti ve giderilmesine yönelik inceleme ve onarım çalışmalarının başlatılacağı, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından köprünün yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.