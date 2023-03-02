Hatay'da kültür varlıkları depreme karşı koruma altına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir çok kültür varlığı da hasar gördü. Hatay Arkeoloji Müzesi, devam eden artçı sarsıntılara karşı önlem aldı.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin olası bir artçı depremden korunması için ek tedbirler alındı.
Bölgede art arda etkili olan büyük depremlerin ardından deprem bölgesindeki müzelerde tarihi eserler korumaya alındı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından tarihi eserlerin yeni bir artçı depremde zarar görmemesi için koruma altına alındığını duyurdu.
Coşkun, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle.
Kaynak: Anadolu Ajansı