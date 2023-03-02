Hatay'da kültür varlıkları depreme karşı koruma altına alındı

Coşkun, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle.