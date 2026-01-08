Hatay'da kuyumcu soygunu: 3 dakikada 24 milyonluk vurgun yaptılar

Yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda olaya karışan 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu görüldü. C.T.'nin 4 adet kasten yaralama, A.A.'nın uyuşturucu kullanma, A.T.'nin uyuşturucu kullanma ve 4 adet kasten yaralama, Z.H.G.'nin ise 1 adet kasten yaralamadan kaydı olduğu belirlendi. Kaydı bulunmayan diğer şüpheli İ.T. de ekiplerce yakalandı.