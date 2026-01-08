Hatay'da kuyumcu soygunu: 3 dakikada 24 milyonluk vurgun yaptılar
Hatay'da bir kuyumcuya giren kasklı soyguncular, dakikalar içinde milyonluk vurgun yaptı. Polis ekiplerinin yüzlerce saatlik kamera kaydını incelemesiyle yakalanan şüphelilerin, çaldıkları serveti parçalar halinde toprağa gömdüğü ortaya çıktı.
Olay, 4 Ocak günü Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Suriyeli esnaf Zaher Alshabb'a ait kuyumcu dükkanına gelen kasklı ve silahlı iki kişi, iş yerindeki altınları hedef aldı.
Soyguncular, sadece 3 dakika içerisinde piyasa değeri yaklaşık 24 milyon TL olan 4 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.
10 SAAT KAMERA İZLENDİ, KİMLİKLER BELİRLENDİ
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygunun ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı. KGYS, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iş yeri güvenlik kameralarından oluşan 10 saatlik görüntü kaydı saniye saniye analiz edildi.
Yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda olaya karışan 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu görüldü. C.T.'nin 4 adet kasten yaralama, A.A.'nın uyuşturucu kullanma, A.T.'nin uyuşturucu kullanma ve 4 adet kasten yaralama, Z.H.G.'nin ise 1 adet kasten yaralamadan kaydı olduğu belirlendi. Kaydı bulunmayan diğer şüpheli İ.T. de ekiplerce yakalandı.
Polisin takibi sonucu çalınan 4 kilogram altın, 4 farklı noktada toprağa gömülü halde bulundu. Operasyonlarda ayrıca olayda kullanılan silahlar ve sahte plakalı iki araç da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma dosyasındaki görüntüler ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Şüphelilerin soyguna giderken kullandıkları aracın yolda arıza yaptığı, buna rağmen şahısların hırsızlık planından vazgeçmeyerek yollarına temin ettikleri başka araçlarla devam ettikleri güvenlik kameralarına yansıdı.