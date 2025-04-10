Hatay’da metal işçileri 10 aydır grevde: "Alın terimizin karşılığını istiyoruz"

Hatay'da Yolbulan Metal Fabrikası'nda çalışan yaklaşık 250 işçi, 10 aydır grev çadırında mücadele ediyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadı. İşçiler, aylık 35 bin TL talep ederken, işverenin sunduğu 27 bin TL teklifi yetersiz buldu.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay’da metal işçileri 10 aydır grevde: "Alın terimizin karşılığını istiyoruz"
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Özçelik-İş Sendikasına üye işçiler, ağır çalışma koşullarına rağmen emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, grevlerini sürdürüyor. Direnişin 295. gününde, grev çadırında kararlılıkla bekleyen işçiler,

“Anlaşalım, üretime kaldığımız yerden devam edelim” çağrısında bulundu.

Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, işverenin teklifinin kabul edilemeyecek düzeyde olduğunu belirtti. Güngör, “Grev sürecinde fason üretimle grevi kırmaya yönelik adımlar atılıyor. Ancak işçilerin kararlılığı devam ediyor” dedi.

Yaklaşık 10 aydır çadırda direnen işçiler, haklarını almadan geri adım atmayacaklarını vurguluyor. “İşimizi, emeğimizi istiyoruz” diyen emekçiler, toplu sözleşmede adil bir uzlaşma talep ediyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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