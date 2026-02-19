Hatay'da narenciye dalında kaldı: Çiftçi maliyetini karşılayamıyor

Hatay'da narenciye üretiminde planlama yapılmadığı için üretici zarar ediyor. Ürün dalında kaldı, çiftçi borçlarını ödeyemedi. Sektör temsilcileri uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Fazla üretim, plansızlık, pazarlama sorunu.... Hatay'da yine narenciye üreticisinin yüzü gülmedi. Erzin ilçesinde mandalina ve portakal üreticileri, bu yıl üretim sezonunda büyük zarar etti. Ürünlerin bir kısmı dalında kaldı, kimi yere döküldü, yüzüne bile bakan olmadı.

Çiftçi temsilcilerine göre narenciye dikimine sınırlama getirilmeli, pazar sorununa çözüm bulunmalı. Uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç var. Piyasada mandalina 4–5 liraya, portakal ise 8–10 liraya kadar düştü. Çiftçi maliyetini bile karşılayamıyor. Elektrik ve su gideri de çiftçileri zorluyor. Üretici kazanamadığı için borçlarını ödeyemez hale geliyor.