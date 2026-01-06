Hatay'da narenciye fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
Hatay’ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren bir narenciye paketleme fabrikası alevlere teslim oldu.
Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi.
Tesisin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.
Durumu fark eden fabrika çalışanları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
60 İŞÇİ ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, önceliği içerideki çalışanlara verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle fabrikada bulunan 60 işçi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Tahliye işleminin ardından yangına yoğun şekilde müdahale eden itfaiye erleri, fabrikayı saran alevleri söndürdü.
Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenerek fenalaşan bir işçiye olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, fabrikanın yanmasına ve bir işçinin ölümüne neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.