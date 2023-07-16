Hatay'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Hatay Belen'de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.30 sularında yangın çıktı. Mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

EVLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Yangın nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi verildi.

Belen Belediye Başkanı, "Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 3 evimiz yandı, şu anda müdahale ediliyor. Yangın çok büyük bir alanda sürüyor" dedi.

"HAVADAN VE KARADAN ETKİN MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hatay Belen’deki orman yangınına;



☑️9 uçak

☑️21 helikopter

☑️59 arazöz

☑️375 personel sevk edildi.



Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/QJ3n0HvjrQ — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 16, 2023

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.

YUMAKLI: 250 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 250 hektarlık alan etkilendi. Belen'de bu sabahtan itibaren 18 orman yangını çıktı. Yangının bahçe temizliğinden çıktığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dakikalarda, Mersin Gülnar'dan da bir yangın haberi daha geldi. Yangını söndürmek için tüm çalışmalarımız devam ediyor. İçişleri Bakanımızla da irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"İNSANÜSTÜ GAYRETLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Hatay'daki orman yangına müdahale devam ediyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: