Hatay'da oto tamircisinde kahreden ölüm! 13 yaşındaki Tunç motor patlayınca can verdi

Motordan koparak büyük bir hızla başına isabet eden şarapnel niteliğindeki metal parça nedeniyle olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz çocuğun ölümü ilçeyi yasa boğdu. Güvenlik güçleri iş yerindeki ihmal ve patlamanın çıkış nedenine ilişkin adli soruşturma başlattı.

ARAÇ BAKIMI YAPTIĞI SIRADA MOTOR BÖLÜMÜ İNFİLAK ETTİ

Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'ndeki bir oto sanayi işletmesinde yaşanan feci kaza kayıtlara şöyle geçti:

İş yerinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, dün saat 11.00 sıralarında tamirhaneye bakım için getirilen bir aracın motor kaputunun altında inceleme yapmaya başladı.

Bakım işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen bir teknik arıza veya gaz sıkışması sebebiyle aracın motor bloğunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

İnfilak eden motor aksamından fırlayan sert metal parçalardan biri doğrudan küçük çocuğun başına isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Patlama sesini duyan çevre esnafının ve iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, ağır darbe alan Tunç Çam’ın olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının sahadaki incelemelerinin tamamlanmasının ardından 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İŞ YERİ VE PATLAMA HAKKINDA ÇOK YÖNLÜ ADLİ SORUŞTURMA

13 yaşındaki çocuğun feci ölümüyle ilgili yetkili makamlar harekete geçti:

Olay yerindeki aracın motorunda patlamaya sebebiyet veren teknik arızanın tespiti için bilirkişi heyeti görevlendirildi.

İşletmenin çalışma koşulları, iş sağlığı ve çocuk işçilik mevzuatı açısından incelenmek üzere emniyet ve savcılık koordinesinde kapsamlı adli tahkikat başlatıldı.