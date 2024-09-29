Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Mursel E. ile beraberindeki Emine E. hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Hatay'ın Belen ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mursel E'nin kullandığı 31 MC 5031 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 EZ 111 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mursel E. ile beraberindeki Emine E, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosiklete çarptığı yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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