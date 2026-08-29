Hatay’da pes dedirten yöntem! Denize dinamit atıp balık avlamaya çalıştılar!

Hatay'da yasak olmasına rağmen denize dinamit atarak su ürünleri avlamaya çalışan iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince suçüstü yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay’da pes dedirten yöntem! Denize dinamit atıp balık avlamaya çalıştılar!
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Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, bölgedeki deniz sahasında yasa dışı faaliyetleri engellemek üzere yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin bölgedeki devriye görevleri sırasında Türkiye sınırları içerisinde su ürünleri avcılığında kullanılması kesinlikle yasak olan dinamitle avlanma yöntemine başvuran iki kişi tespit edildi.

DENİZE ATMAYA HAZIR BİRDEN FAZLA PATLAYICI BULUNDU

Doğrudan denize dinamit atarak balık avlamaya çalışan şahıslar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sonucunda suçüstü yakalandı. Müdahale esnasında şüphelilerin yanlarında yapılan aramalarda, pimi çekilip denize atılmaya hazır halde bekletilen birden fazla dinamit olduğu görüldü. Ele geçirilen patlayıcılara el konulurken şahıslar gözaltına alındı.

Yetkililer, denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamının sağlanması ve özellikle nesli tehlike altında olan deniz canlısı türlerinin korunması amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin bölgede aralıksız şekilde sürdüğünü vurguladı.

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