Hatay'da sağanak felaketi! Kurban pazarı sular altında kaldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem yetiştiricilerin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan kurban pazarını su basarken, göle dönen cadde ve sokaklar sürücülere ve bölge halkına zor anlar yaşattı.

İlçede büyük maddi hasara yol açan sel baskınlarının ve sahada yürütülen acil kurtarma çalışmalarının tüm detayları:

HAYVAN PAZARI GÖLE DÖNDÜ: KURBANLIKLAR SON ANDA KURTARILDI

Dörtyol'da gece yarısı etkisini artıran şiddetli yağışlar sonrasında, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde kurulan geçici hayvan pazarı tamamen sular altında kaldı. Kısa sürede dev su birikintilerinin oluştuğu pazarda hem yetiştiriciler hem de hayvanlar mahsur kaldı.

Kurbanlıkların telef olmasını önlemek amacıyla pazar yerinde adeta bir seferberlik başlatıldı. Çizmelerini giyen besiciler ve belediye ekipleri, sel sularının yükseldiği çadırlardaki yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş kurbanlığı yoğun çabalar sonucunda daha yüksek ve güvenli bölgelere tahliye etti. Pazardaki birçok çadır ve yem çuvalı ise sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

OTOYOLDA ÇAMUR REZALETİ: TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sağanak yağış sadece ilçe merkezini değil, bölgenin en kritik lojistik hatlarını da vurdu. Yağışın tetiklediği su baskınları nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde devasa su birikintileri meydana geldi.

Yamaçlardan akan yağmur sularının otoyola sürüklediği çamur ve kaya parçaları, karayolunda seyir halinde olan sürücülere kabusu yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü ve araçların çamura saplandığı otoyolda trafik uzun süre durma noktasına geldi. İlçe merkezindeki birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarından da su baskını ihbarları yükseldi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ: TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yağışın hemen ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol Belediyesi, AFAD ve karayolları ekipleri koordineli olarak sahaya indi. Ekipler, otoyolda trafiği tıkayan çamur birikintilerini iş makineleriyle temizlemek ve su tahliyesi yapmak için aralıksız bir çalışma başlattı.

İlçe genelinde su baskını yaşanan ev, iş yeri ve hayvan pazarı noktalarında ise vidanjörler yardımıyla su çekme işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bölgede yağışların yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları ve dere yatağı taşkınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.