Hatay'da sanayi esnafı mağdur

Taşınmayı hayal ettikleri alana bir çivi bile çakılmadı. Esnafın şu an faaliyette olduğu alanın da yerleşim yeri ilan edilmesi yıllardır süren belirsizliği daha da derinleştirdi. Kooperatif başkanı İbrahim Açıkgöz, mağduriyetin giderilmesini talep etti.



Hatay'da 2010 öncesi İskenderun Düğün Yurdu bölgesi yeni sanayi sitesi olarak ilan edildi. İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı da bu alandan 80 dönüm yer aldı. 200 dönüm de milli emlak tarafından verildi. 2016 yılından beri iş yeri açmak isteyen esnafın önüne bürokratik engeller, pandemi ve deprem gibi engeller çıktı.



İskenderun Küçük Sanayi Kooperatifi 500-600 kişiyle başladığı yatırımda 180 üyeye kadar düştü.



Kooperatif Başkanı İbrahim Açıkgöz, yetkililerle bir dizi görüşme yaptı. Mağduriyetin giderilmesini talep etti.



Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi esnafın şu an bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi de yerleşim yeri olarak ilan edildi.



6 Şubat depreminde büyük kayıp veren esnaf artık verilen sözlerin tutulması istiyor.

