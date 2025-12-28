Hatay’da sanayi sitesinde yangın: Esnaf araçları kurtarmak için koştu

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Araç tamir atölyelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü anlarda iş yerine koşan esnaf, vatandaşların yardımıyla araçlarını dışarı çıkarmak için zamanla yarıştı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yangın nedeniyle 9 iş yeri ve 1 araçta hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.