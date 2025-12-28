Hatay’da sanayi sitesinde yangın: Esnaf araçları kurtarmak için koştu

Hatay’ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 9 iş yeri ve 1 araç zarar gördü. Esnaf, alevlerin arasında araçlarını kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hatay’da sanayi sitesinde yangın: Esnaf araçları kurtarmak için koştu
Yayınlanma:

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Araç tamir atölyelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü anlarda iş yerine koşan esnaf, vatandaşların yardımıyla araçlarını dışarı çıkarmak için zamanla yarıştı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yangın nedeniyle 9 iş yeri ve 1 araçta hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Aile içi kavga üzerine ihbar edildi: Polise ateş açıp yangın çıkardıAile içi kavga üzerine ihbar edildi: Polise ateş açıp yangın çıkardıYurt
Plastik poşetlerin satış fiyatına zam geldiPlastik poşetlerin satış fiyatına zam geldiGündem
Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyorMeteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ilimize lapa lapa kar geliyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Plastik poşetlerin satış fiyatına zam geldi
“ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
20 ilimizde yoğun kar yağışı bekleniyor...
4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan''
Çalışmalar Mart ayında başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
14 ilde göçmen kaçakçılarına darbe
Çok Okunanlar
Hatay’da sanayi sitesi alevlere teslim oldu Hatay’da sanayi sitesi alevlere teslim oldu
250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti 250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti
Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ile lapa lapa kar geliyor Meteoroloji duyurdu: 28 Aralık’ta 37 ile lapa lapa kar geliyor
Altın piyasasında hafta sonu rakamları Altın piyasasında hafta sonu rakamları
Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı