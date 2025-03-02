Hatay'da şaşkına çeviren olay: Pompalı tüfek kazara ateş aldı!

Samandağ’da bir kişi, iş yerini kapatırken elinden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay'da şaşkına çeviren olay: Pompalı tüfek kazara ateş aldı!
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen olayda, M.P. isimli şahıs, iş yerini kapattığı sırada pompalı tüfeğin elinden düşmesi sonucu yaralandı. Olay, Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, tüfek yere düştüğünde kazara ateş aldı ve saçmalar M.P'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan M.P., olay yerinde bulunan kardeşi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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