Hatay'da şaşkına çeviren olay: Pompalı tüfek kazara ateş aldı!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen olayda, M.P. isimli şahıs, iş yerini kapattığı sırada pompalı tüfeğin elinden düşmesi sonucu yaralandı. Olay, Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, tüfek yere düştüğünde kazara ateş aldı ve saçmalar M.P'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan M.P., olay yerinde bulunan kardeşi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.