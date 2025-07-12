Hatay'da sınır yangını alarmı! 734 personel, 7 uçak ve 14 helikopterle müdahale sürüyor

Suriye'nin Lazkiye kırsalında başlayıp Hatay'ın Yayladağı sınırına kadar ulaşan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. AFAD, yangınlara 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter ve 215 araçla müdahale edildiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay'da sınır yangını alarmı! 734 personel, 7 uçak ve 14 helikopterle müdahale sürüyor
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına kadar ulaşan orman yangınıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yayımladı. Yangının, Suriye'nin Lazkiye kırsalında başlayarak Türkiye sınırına kadar ilerlediği belirtildi. Yayladağı hattında kontrol altına alınan bölgelere yönelik soğutma çalışmaları sürerken, yangının yeniden sıçrama ihtimaline karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

DEV OPERASYON: 734 PERSONEL, 7 UÇAK, 14 HELİKOPTER, 215 ARAÇ

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Yangınlara; 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç ile müdahale edilmektedir."

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir ve Yayladağı Belediyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay ve birçok sivil toplum kuruluşu aktif olarak katılıyor.

AFAD BAŞKANI BÖLGEDE

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte bölgeye intikal etti. Ekipler, gece saatlerinden itibaren hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Açıklamada, yangının Yayladağı sınırımıza ulaşan kısmında kontrol sağlandığı, ancak "soğutma ve yeniden oluşması muhtemel sıçramalara karşı çalışmalar devam etmektedir" ifadeleriyle riskin sürdüğü vurgulandı. Tüm kurumlara ve sahada görev yapan personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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