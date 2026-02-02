Hatay'da soba faciası: Baba ve kızı uykularında can verdi

Olay, Hassa ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde ikamet eden Bağcı ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde soba yakan dört kişilik aile uykuya daldı. Sabah saatlerinde aile fertlerinden haber alamayan ve evdeki sessizlikten şüphelenen komşular, durumu kontrol etmek üzere eve yöneldi. İçeri giren vatandaşlar, aile bireylerinin hareketsiz halde yattığını görünce vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

BABA VE 15 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 42 yaşındaki baba Nuh Bağcı ve 15 yaşındaki kızı Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Aynı evde bulunan 73 yaşındaki babaanne Emine Bağcı ile Nuh Bağcı'nın 14 yaşındaki diğer kızı Esra Bağcı'nın ise hayatta olduğu belirlendi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.