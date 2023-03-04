"Hatay'da su yok" kara propagandası

Hatay'da su yok tartışması gündeme geldi. Yetkili isimler peş peşe açıklama yaptı.



İl genelinde deprem sebebi ile yaşanan şebeke arızaları ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildi.



Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı Valilik tarafından açıklandı. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiği vurgulandı. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sağlandığı belirtildi.



Hatay Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Bozkurt konuyla ilgili Ulusal Kanal'a bilgi verdi. şebeke suyu sağlanan noktaları açıkladı:

- Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Defne ve Hassa'nın yüzde 60'ına su verildi, yıkımın az olduğu bölgelerde ise yüzde yüz su temini sağlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili paylaşımda bulundu:

- Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz.





