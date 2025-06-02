Hatay’da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı!

Hatay’ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, sabah saatlerinde meydana gelirken, midibüsün sürücüsü Mustafa K. (35) yönetimindeki 80 ABE 159 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 25 tarım işçisi çeşitli yerlerinden yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazılarının durumunun hafif, bazılarının ise gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Yaralılardan bazıları Antakya Devlet Hastanesi’ne, bazıları ise İskenderun’daki sağlık merkezlerine götürüldü.