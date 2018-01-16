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Hatay'da trafik kazası: Süleyman Topal hayatını kaybetti, 6 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: Süleyman Topal hayatını kaybetti, 6 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hassa-Gaziantep karayolu Akbez Mahallesi mevkisinde Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Süleyman Topal iradesindeki 31 N 4220 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü Topal olay yerinde hayatını kaybetti, kazada 5'i Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #hatay #hassa
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