Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hassa-Gaziantep karayolu Akbez Mahallesi mevkisinde Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Süleyman Topal iradesindeki 31 N 4220 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada kamyon sürücüsü Topal olay yerinde hayatını kaybetti, kazada 5'i Suriyeli 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.