Hatay'da Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personel darp edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personel bir kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmada Kızılay Şube Başkanı ve personeller darp edildi.

Hatay'da Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personel darp edildi
Hatay'da Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personel darp edildi
Editör: Uğur Çam

İftara hazırlık için yemek dağıtılan Türk Kızılay İskenderun Şubesine giden bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle Şube Başkanı Recep Sivri ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada zanlı, Sivri ile Türk Kızılay çalışanları Mehmet Balcı ve Seden İlhan'ı darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada yüzünden yaralanan Balcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Balcı ve Seden İlhan'da ise müdahaleyi gerektirecek yaralanma olmadığı belirlendi.

RECEP SİVRİ KAÇAN ZANLIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Sivri, kaçan zanlıdan şikayetçi oldu. Şubenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, Ali E. olduğu bildirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca, tartıştıktan sonra 3 kişinin darbedilmesi ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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