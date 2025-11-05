Hatay’da tütün üreticileri nefes aldı! Kooperatifle yeniden ayağa kalktılar

Hatay'da bu kez üreticinin yüzü güldü. TEKEL'in özeleştirilmesinden sonra ürünü elinde kalan üreticiler, kooperatif sayesinde yeninden ayağa kalktı. Kooperatif, üreticilerin ürünlerini doğrudan satmalarına ve daha adil fiyat elde etmelerine olanak sağladı.

Yayınlanma:

Hatay’da TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından zor günler yaşayan tütün üreticileri, kurulan kooperatif sayesinde yeniden ayağa kalktı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaklaşık 2 bine yakın aile tütünden geçimini sağlıyor. Bu yıl bölgede 750-800 ton civarında üretim yapıldı. Ancak kuraklık nedeniyle verimde kısmi bir düşüş yaşandı.

TEKEL’in kapanmasıyla birlikte ürünlerini tüccara düşük fiyata satmak zorunda kalan üreticiler, “Hatay Yayladağı Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi” ile nefes aldı. Kooperatif, üreticilere alım garantisi sunarak piyasada yeniden denge kurulmasını sağladı.

Tütün üreticileri, artık ürünlerini kooperatif aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaştırabiliyor. Dayanışma modeli sayesinde üretim hem sürdürülebilir hale geldi hem de üreticinin eline geçen gelir arttı.

Yayladağı’nda tütün üretimi oldukça zahmetli koşullarda sürüyor. Halk, kıraç ve susuz arazilerde emek vererek üretim yapıyor. Üreticiler, tütünü kooperatife 200 liradan satarken, artan girdi maliyetleri nedeniyle satış fiyatının 250 liraya yükselmesini talep ediyor.

Üreticiler, kooperatif sayesinde yıllar sonra yeniden umutlandıklarını belirtiyor.

