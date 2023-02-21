Hatay'da valilik binasının bir kısmı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gaziantep'te depremde yıkılan binalarla ilgili 21 tutuklama Kızılay'dan yeni uygulama 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması
Çok Okunanlar
1 Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O illeri tek tek sıraladı
2 Depremlerle ilgili şaşırtıcı bilgiler
3 21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremde ışık patlaması neden olur?
5 AFAD'dan Hatay açıklaması