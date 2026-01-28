Hatay’da verilen sözler tutulmadı: Fatura var elektrik yok

Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde aylardır süren elektrik kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Yeni yıldan bu yana çözülemeyen sorun nedeniyle eylem yapan yurttaşlar, verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay’da verilen sözler tutulmadı: Fatura var elektrik yok
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay’da elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Yeni yıldan bu yana yaşanan sorunlar çözülemedi. Eylem yapan yurttaşlar, verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde elektrik kesintileri sürekli hale geldi. Sesini duyurmak isteyen vatandaşlar, kesintileri protesto etti.

Yetkililer tarafından daha önce sorun çözülecek açıklaması yapılmasına rağmen verilen sözler tutulmadı. Mağduriyet her geçen gün artıyor.

“Fatura var elektrik yok” diyerek yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı yaklaşırken artık rahat bir nefes almak istediklerini ifade etti. Özellikle ısınma sorununun yaşlılar ve çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı belirtiliyor.

Aralık ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan tüketim nedeniyle elektrik şebekesinde aşırı yüklenme oluştuğu, trafo güç artırımı ve yeni trafo tesis çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen vatandaşlar hâlâ karanlıkta yaşamaya devam ediyor.

FED 2026’nın ilk faiz kararını açıkladı: Politika faizi sabit bırakıldıFED 2026’nın ilk faiz kararını açıkladı: Politika faizi sabit bırakıldıEkonomi
Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyorMeteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyorYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay elektrik kesintisi
Günün Manşetleri
2026'nın ilk MGK'sı bitti
Putin ve Şara Moskova'da görüştü...
Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi
Diyarbakır ve Manisa’da dev operasyon!
Restoranlarda o ücretler yasaklanıyor!
Kırmızı bültenle aranan 14 isim Türkiye'ye getirildi!
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Çok Okunanlar
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu! Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu!
Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor? Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor?
Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı!
Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor Meteoroloji 42 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor