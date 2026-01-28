Hatay’da verilen sözler tutulmadı: Fatura var elektrik yok

Hatay’da elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Yeni yıldan bu yana yaşanan sorunlar çözülemedi. Eylem yapan yurttaşlar, verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde elektrik kesintileri sürekli hale geldi. Sesini duyurmak isteyen vatandaşlar, kesintileri protesto etti.

Yetkililer tarafından daha önce sorun çözülecek açıklaması yapılmasına rağmen verilen sözler tutulmadı. Mağduriyet her geçen gün artıyor.

“Fatura var elektrik yok” diyerek yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı yaklaşırken artık rahat bir nefes almak istediklerini ifade etti. Özellikle ısınma sorununun yaşlılar ve çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı belirtiliyor.

Aralık ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan tüketim nedeniyle elektrik şebekesinde aşırı yüklenme oluştuğu, trafo güç artırımı ve yeni trafo tesis çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen vatandaşlar hâlâ karanlıkta yaşamaya devam ediyor.