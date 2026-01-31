Hatay’da yaralar sarılmadı: Esnaf kredi borçları altında eziliyor

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken Hatay'da konteyner çarşı esnafına mikrofon uzattık. Yaraların tam anlamıyla sarılmadığını söyleyen esnaf, kredi borçlarının ertelenmesini istiyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay’da yaralar sarılmadı: Esnaf kredi borçları altında eziliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, Hatay’da konteyner çarşıda faaliyet gösteren esnaf yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Depremin ardından üç yıl geçmesine rağmen toparlanamadıklarını söyleyen esnaf, kredi borçlarının ertelenmesini talep ediyor.

Hatay’da birçok noktada inşaat çalışmaları sürerken, kentte düzenin henüz tam anlamıyla sağlanamadı. Konteyner çarşıya taşınan esnaf, işlerin istenilen seviyeye ulaşmadığını ve geçim mücadelesinin her geçen gün zorlaştığını belirtti.

KREDİ ÖDEMELERİ YÜK HALİNE GELDİ

Borcu bulunan esnaf için sürecin daha da ağırlaştığını söyleyen vatandaşlar, özellikle kredi ödemelerinin büyük bir yük haline geldiğini vurguluyor. Esnaf, mevcut şartlarda borçlarını ödemekte zorlandıklarını dile getirerek kredi borçlarının ertelenmesini istiyor.

Yeni iş yerlerine taşınma beklentisinin devam ettiğini ancak belirsizliğin endişe yarattığını ifade eden esnaf, kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

Öte yandan küçük esnafı yakından ilgilendiren basit usul uygulamasının kaldırılması da tepkilere neden oldu. Esnaf, artan vergi ve yükümlülüklerin ekonomik olarak kendilerini daha da zorladığını belirtiyor.

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaraların henüz tam olarak sarılamadığını dile getiren Hataylı esnaf, desteklerin sürmesini ve özellikle borç yükünün hafifletilmesini talep ediyor.

SGK duyurdu: Emekli maaş farkları 4 Şubat'ta yatıyor!SGK duyurdu: Emekli maaş farkları 4 Şubat'ta yatıyor!Ekonomi
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gözaltı: Acılı aileyi tehdit eden zanlı yakalandıAtlas Çağlayan cinayetinde yeni gözaltı: Acılı aileyi tehdit eden zanlı yakalandıGündem
hatay hatay deprem
Günün Manşetleri
Bakan Bolat'tan iddialara yanıt geldi
Çağrı Taner, Enes Batur, Barış Murat Yağcı...
Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu
Konut kredisinde 1. ve 2. el ayrımı kalktı
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Takım otobüsü stada giderken taşlandı
AB orduları "terörist" ilan edilecek
Bakanlık o markaları tek tek açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün altın ne kadar? Bugün altın ne kadar?
Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var? Hangi illerde kar, hangilerinde fırtına var?
Benzine zam ya da indirim var mı? Benzine zam ya da indirim var mı?
Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!