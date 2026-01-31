Hatay’da yaralar sarılmadı: Esnaf kredi borçları altında eziliyor

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, Hatay’da konteyner çarşıda faaliyet gösteren esnaf yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Depremin ardından üç yıl geçmesine rağmen toparlanamadıklarını söyleyen esnaf, kredi borçlarının ertelenmesini talep ediyor.

Hatay’da birçok noktada inşaat çalışmaları sürerken, kentte düzenin henüz tam anlamıyla sağlanamadı. Konteyner çarşıya taşınan esnaf, işlerin istenilen seviyeye ulaşmadığını ve geçim mücadelesinin her geçen gün zorlaştığını belirtti.

KREDİ ÖDEMELERİ YÜK HALİNE GELDİ

Borcu bulunan esnaf için sürecin daha da ağırlaştığını söyleyen vatandaşlar, özellikle kredi ödemelerinin büyük bir yük haline geldiğini vurguluyor. Esnaf, mevcut şartlarda borçlarını ödemekte zorlandıklarını dile getirerek kredi borçlarının ertelenmesini istiyor.

Yeni iş yerlerine taşınma beklentisinin devam ettiğini ancak belirsizliğin endişe yarattığını ifade eden esnaf, kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

Öte yandan küçük esnafı yakından ilgilendiren basit usul uygulamasının kaldırılması da tepkilere neden oldu. Esnaf, artan vergi ve yükümlülüklerin ekonomik olarak kendilerini daha da zorladığını belirtiyor.

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaraların henüz tam olarak sarılamadığını dile getiren Hataylı esnaf, desteklerin sürmesini ve özellikle borç yükünün hafifletilmesini talep ediyor.